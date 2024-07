André Marques diz que tem 'quantidade respeitável' de brinquedos sexuais

André Marques, 44, virou assunto recentemente por contar que é adepto a bondage, prática sexual que consiste em amarrar uma pessoa pelo prazer erótico ou sensorial.

O que aconteceu

O apresentador está fora da televisão desde 2022. Ele falou sobre o assunto durante sua participação no 'Surubaum', de Giovanna Ewbank, 38, e Bruno Gagliasso, 42.

Em entrevista ao O Globo, o ator abriu o jogo sobre o tabu em torno da discussão. "A ideia é falar para ter mais naturalidade sobre sexo. Acho que as pessoas têm que ter menos tabu para falar sobre isso, precisam falar mais abertamente sem ser um problema e falar sobre o que gostam e desejam".

Marques ainda destaca que a falta de conversa e debate sobre a prática sexual se dá por conta de julgamentos. "As pessoas ficam com um pouco de preconceito. Você pode ser uma pessoa super responsável e gostar de opções diferentes. Acho que as pessoas complicam muito".

O artista ainda admitiu ter uma coleção de brinquedos sexuais e que faz questão de sempre comprar algo novo quando viaja e encontra uma sex shop. "No aeroporto, já passei por situações algumas vezes, de abrir a mala e ter algumas coisas diferentes. Eu nem ligo. Para mim, não é tabu e levo com naturalidade. Eu chego a uma cidade e, como adoro uma sex shop, procuro, vou e entro. Vejo as novidades, entro nos sites para ver o que tem de novo. Tenho bastante coisa. Tenho uma quantidade respeitável. Assim como tem gente que adora colecionar relógios ou figurinhas, eu adoro sex shop".