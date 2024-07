Virgínia e Zé Felipe presenteiam Leonardo com barco milionário; veja fotos

A influenciadora Virgínia Fonseca, 25, e o marido Zé Felipe, 26, deram de presente de aniversário a Leonardo um barco de mais de um milhão de reais, segundo a empresa MoonDeck.

O cantor faz 61 anos em 25 de julho, mas a família decidiu adiantar as comemorações, dando o presente nesta segunda-feira (22).

"Já entregamos nosso presente para ele, até para a gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda", escreveu Virgínica no Instagram.

O casal decorou o barco com representação dos filhos Imagem: Reprodução/Instagram

O modelo Aurora 900 UP comporta 24 pessoas, conforme informações da fabricante VCat. Com duplo deck, o barco é equipado com espaço gourmet, banheiro, sofá retrátil e mesa com geleira. O modelo tem 3 metros de largura e 9 metros de comprimento.

O barco conta com sonorização Imagem: Reprodução/Instagram

O presente veio personalizado. O barco é decorado com desenhos que simbolizam os netos de Leonardo, filhos de Virgínia com Zé Felipe: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, que ainda está na barriga da mãe. Além disso, o modelo dispõe de sonorização e escorregador.

O casal também encomendou a instalação de cadeiras extras na proa do barco para que Leonardo pudesse pescar —um dos hobbies do cantor.

Aniversário de Leonardo

Leonardo faz 61 anos nesta semana Imagem: Reprodução/Instagram

Nos stories, Virgínia gravou o momento em que a família canta Parabéns para o aniversariante. Ele pergunta em tom de brincadeira: "Cadê o almoço?".

O barco conta com duas cadeiras na proa pensadas para pescaria Imagem: Reprodução/Instagram

A família se reuniu na Fazenda Talismã de Leonardo, localizada em Goiás. O local tem mais de 1.000 hectares e abriga mais de 5.000 cabeças de gado. A fazenda é avaliada em R$ 60 milhões, segundo o jornal O Globo. O terreno conta com mansão, igreja, quadras esportivas, jetski, piscina com deck de madeira, um grande lago e área de jogos.

No Instagram, Virgínia elogiou o sogro. "Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer", escreveu.