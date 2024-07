"Cinco comentários mais desnecessários que recebi por estar grávida aos 21"

Em parceria com Universa, a influenciadora Isabella Donatta lista os cinco comentários mais desnecessários que recebeu por estar grávida aos 21 anos. As frases estão relacionados a temas como juventude, sono, peso, relacionamento com o pai da criança e parto. Em seu reels, Isa convida as grávidas a se inscreverem na newsletter de Materna. No box abaixo, basta informar sua semana de gestação e seu e-mail para o cadastro ser efetuado. Você receberá textos semanais com informações sobre o período.

A seguir, veja os comentários e como Isa respondeu a cada um deles.

1 - "Nossa, tão novinha. Perdeu toda a juventude";

Segundo a influenciadora, a filha não vai roubar a vida dela. Será necessário adiar e ajustar alguns planos, mas está tudo bem.

2 - "Aproveita para dormir agora porque depois não vai conseguir";

Isa brinca que vai dormir bastante para estocar sono e estar preparada para quando a bebê nascer. "Não tem como. Ela vai precisar de mim nos primeiros meses, mas ela não vai ficar 24 horas acordada. Quando ela dormir, dou uma dormidinha também", comenta.

3 - "Nossa, você está tão magrinha. Cuidado para não engordar depois";

A futura mamãe diz que gerar uma vida muda o corpo e pede para as pessoas não fazerem esse tipo de comentário para uma gestante.

4 - "Vocês vão morar juntos, casar?";

De acordo com Isa, pelo fato de não ser casada com o pai da sua filha, surgem alguns comentários sobre como será a relação deles. "Ele sendo o pai dela, é o papel dele", afirma. Ainda segundo ela, as especulações que se criam sobre os detalhes da sua vida geram um pouco de aflição e ultrapassam os limites.



5 - "Nossa, você vai tentar parto normal. Acho que você não vai conseguir."

A influenciadora diz que esse tipo de comentário a deixa extremamente confusa, com medo do parto e desacreditando dela. Para ela, essa é uma decisão que deve ser tomada junto com a mãe e o bebê.

