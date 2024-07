Tati Quebra Barraco detalha trajetória no funk: 'Cotada como a pioneira'

Tati Quebra Barraco, 44, postou um vídeo contando sua trajetória no funk.

O que aconteceu

A cantora iniciou detalhando sua história de vida. "Para quem não me conhece. Sou Tatiana dos Santos Lourenço, moradora da Cidade de Deus. Fui mãe aos 13 anos, vó com 29. Sou cantora de funk desde 1997. A primeira música lançou em 1997/1998 e estourou em 99/2000. Permaneço. Já viajou quase o mundo todo. Sou cotada como a pioneira, que vinha abrindo as portas para o funk está do jeito que está. Sou mulher, mãe, vó, sou casada, sou filha, tenho 13 irmãos", disse, no vídeo postado em suas redes sociais nesta terça-feira (23).

A funkeira, então, se aprofunda em sua carreira e recorda até o primeiro cachê. "Minha trajetória de vida veio de uma brincadeira, porque eu trabalhava numa creche como cozinheira, e logo assim o funk entrou na minha vida. E de uma brincadeira e outra, eu me tornei Tati Quebra Barraco e estou aí sobrevivendo até hoje. Se quiserem saber mais da minha vida, que é muito interessante, podem ir lá na Google, porque está tudinho lá", garante.