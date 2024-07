Rei Charles instala painéis solares no Castelo de Windsor

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O rei Charles, do Reino Unido, que tem realizado durante sua vida inteira campanhas sobre questões ambientais, instalou painéis solares no Castelo de Windsor e planeja converter os carros Bentley da família real para que funcionem com biocombustível, informaram autoridades do palácio.

Charles instalou painéis solares em parte da propriedade do Castelo de Windsor conhecida como Lord Chamberlain's Upper Store, substituindo o telhado de chumbo existente, e o plano será adicionar mais painéis no futuro, disseram as autoridades.

A família real tem limusines Bentley, que serão convertidas para funcionar com biocombustível no próximo ano, como uma etapa provisória antes que a frota de carros da família se torne elétrica, disseram as autoridades.

Há muito tempo, o rei tem se manifestado abertamente sobre a conservação e, em 2020, descreveu o aquecimento global e as mudanças climáticas como a maior ameaça que a humanidade já enfrentou.

As autoridades do palácio forneceram as informações enquanto explicavam os detalhes do relatório anual sobre receitas e despesas financiadas pelos contribuintes, conhecido como Subsídio Soberano.

Isso mostrou que as despesas oficiais para 2023-24 foram de 89,1 milhões de libras (cerca de 642 milhões de reais), acima dos 86,3 milhões de libras alocados, forçando a casa real a mergulhar nas reservas para financiar o déficit, embora menos do que no ano passado.

No total, os custos de viagem totalizaram 4,2 milhões de libras, sendo que a maior despesa no exterior foi a visita de Estado do rei e da rainha ao Quênia, que custou 167 mil libras.