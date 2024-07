Playlist: Jimin, Stray Kids, The Boyz e outros lançamentos do K-pop

Jimin, Stray Kids, The Boyz, NCT 127, Twice. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

Jimin - "Be Mine"

Stray Kids - "Chk Chk Boom"

The Boyz - "Gibberish"

NCT 127 - "Walk"

Twice - "Dive"