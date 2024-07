Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é resgatada por bombeiros

Mamma Bruschetta, 74, precisou ser resgatada por bombeiros após sofrer um acidente doméstico nesta terça-feira (23).

O que aconteceu

A apresentadora usou seu perfil no Instagram para contar o que aconteceu. Em um post bem-humorado, ela disse que caiu em sua casa.

Após ser cuidada pela equipe, ela os agradeceu. Mamma compartilhou uma foto com os três profissionais. "Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura (risos). Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos", contou ela.

Recentemente, Mamma esteve internada para tratar um quadro de infecção respiratória e insuficiência cardíaca.