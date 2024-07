Mãe de Neymar Jr. faz homenagem para a neta Helena

A terceira filha de Neymar Jr., Helena, já recebeu uma homenagem de Nadine Gonçalves, mãe do jogador. Em suas redes sociais, ela realizou os primeiros registros da neta, na segunda-feira, 22, junto de uma mensagem positiva. "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu Nadine, em seu Instagram.

Helena, que nasceu em 3 de julho, é fruto do breve relacionamento entre a influenciadora Amanda Kimberlly e Neymar, enquanto ele ainda estava com Bruna Biancardi. A avó da pequena também esteve presente durante o nascimento, junto de Davi Lucca, primogênito do jogador, de acordo com as fotos postadas por ele na sexta-feira, 19, quando assumiu a filha.

A irmã de Neymar, Rafaella, também homenageou o nascimento de Helena, de quem é madrinha. Em fotos postadas em suas redes sociais, é possível ver uma caixa com o nome "Dinda" (apelido para "madrinha"), além de um registro do pé de um bebê.