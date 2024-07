Luana Piovani reage a título de 'rainha das polêmicas': 'Não estou nem aí'

Luana Piovani, 47, menosprezou o fato de ser considerada a 'rainha das polêmicas' na internet brasileira.

O que aconteceu

A atriz afirma que os feedbacks que recebe sobre suas publicações são quase todos positivos. "Falo de beleza, comportamento, maternidade, paternidade, feminismo, machismo. Pouquíssimas pessoas reagem muito mal às minhas publicações. As pessoas reagem maravilhosamente bem. Reagem mal os atingidos, os que vestiram a carapuça, e os que não têm conteúdo na vida para vender programas diários - e que daí me 'pegam', porque sou um prato cheio", analisou ela, em entrevista ao programa do jornalista português Manuel Luís Goucha.

Luana garante estar despreocupada com as poucas críticas que recebe pelo que comenta nas redes. "Eu caguei, não estou nem aí! Essas pessoas [haters] não pagam a minha conta, não estão dentro da minha casa, não frequentam a minha mesa."

Ela ainda ressalta que não se sentiria confortável em transformar seu Instagram em fonte de renda. "Eu não vivo do meu Instagram, não faço publicidades, não vivo disso. No Instagram eu opero milagres. Junto as pessoas que não têm as coisas e vou resolvendo a vida delas. Eu comunico, dou voz às coisas. Não fico ali postando óleo para celulite, produtinho para estria, essas coisas que não funcionam e não existem. Sou incapaz de dizer para alguém comprar alguma coisa que eu mesma não tenha usado."