Leidy Elin nega convite para A Fazenda 16; Kerline discorda da decisão

Kerline Cardoso repercutiu a recusa de Leidy Elin, 27, a voltar aos realities. A trancista afirmou ter declinado do convite para dois programas - entre eles, A Fazenda 16 (Record) - porque não se sente psicologicamente preparada para encarar outra vez essa jornada.

Kerline elogiou Leidy por priorizar a saúde psicológica ao trabalho - mas admitiu que, em seu lugar, teria dito 'sim' às propostas. "A diva mostrou maturidade aí. Ela prefere cuidar da saúde mental para depois investir novamente no profissional. Está certa, mas, se fosse eu, agarraria essa oportunidade", afirmou, no Central Splash.

A apresentadora entende que a trancista poderia dar um jeito de conciliar os cuidados com o emocional e a participação em um novo reality. "Sabemos que a Leidy saiu bem cancelada [do BBB]. Imagino que ela ainda esteja se recuperando, mas eu iria com tudo! É uma oportunidade até mesmo de ela tentar desfazer essa imagem, de ganhar mais dinheiro. Eu, no lugar dela, agarraria essa oportunidade e iria me tratando até lá."

Dieguinho, por sua vez, chamou a atenção para a forma como Leidy tem se beneficiado da fama trazida pelo BBB. "Ela soube se descancelar, é importantíssimo deixar isso claro. A Leidy saiu muito abalada do BBB, com a quantidade de hate que tomou por ter atacado o Davi - mas, hoje, ninguém lembra mais disso. Tem gente que sabe trabalhar bem o pós-reality, e este é o caso dela."

Mãe e irmã criam caos coletivo em torno de Davi

Dieguinho Schueng repercutiu a revolta de um dos principais fã-clubes de Davi Brito, 21, contra a irmã do rapaz, Raquel Brito, 26. O porta-voz do grupo pediu que ela pare de falar sobre o irmão na mídia e alertou que as declarações de Raquel só prejudicam a imagem de Davi.

Dieguinho opina que não somente Raquel, mas também a mãe de Davi, Rosângela Brito, metem os pés pelas mãos quando tentam ajudar o baiano. "Desde que saiu do BBB, o Davi se enfia em uma furada atrás da outra - sempre orbitando a mãe e a irmã, que insistem em falar no lugar dele. Elas acabam criando uma espécie de caos coletivo quando, na intenção de ajudar, acabam piorando o que o Davi já iniciou. Foi assim com a separação da Mani, com a Tamires Assis e agora com essa treta envolvendo o patrocinador."