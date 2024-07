Irmã de Davi explica polêmica de termômetro: 'Não tem acesso à internet'

Raquel Brito, a irmã de Davi, explicou a "polêmica do termômetro", que balançou a internet na última semana.

Raquel disse que Davi está aprendendo a lidar com o "mundo da internet". "Ele sabe se expressar em palavras, mas quando está doente, tem um defeito: não gosta que o vejam. Ele se sente mal porque não pode dar a recepção que quem está com ele merece."

Ela afirmou que Davi postou uma foto com a mesma temperatura que tinha naquele momento. "Foi uma forma de se expressar."

Irmã de Davi responde sobre A Fazenda

Raquel também se posicionou sobre os rumores de ter sido convidada para A Fazenda. Ela negou, e disse que o BBB foi "um trauma muito grande".

Hoje não quero assistir ou entrar para um reality. Também não tenho planos futuros. Se vier, lógico, eu posso aceitar, mas por agora não. Raquel Brito

Ainda sobre A Fazenda, Raquel acrescentou que "se chegou convite, não vi". Ela também citou a "pressão psicológica" que sofre desde o BBB e diz que ainda perde o sono. "A gente ainda está se acostumando? A sensação é de que o jogo não acabou."

Raquel nega assessorar irmão e fala sobre críticas

Raquel afirmou que não está assessorando Davi e deixou o cargo quando o baiano estava no BBB. "Sou só irmã", brincou. "Não tenho nem paciência para assessorar ninguém."

A assessoria do ex-BBB, atualmente, conta com uma equipe de mais de 40 pessoas, disse ela. "Não parece, mas é", disse. "Davi dá trabalho, ele é muito extrovertido". No entanto, ela frisou que a assessoria "não está a altura" dele.

Ela também comentou que as maiores críticas a ela costumam vir de fãs de Davi —mas não atrapalham sua relação com o irmão. "Me cobram com um peso muito grande; acham que todas as decisões de Davi são minhas (?) Eu só aconselho ele."

