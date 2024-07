Filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro e Selton Mello concorre no Festival de Veneza

O filme Ainda Estou Aqui, do diretor brasileiro Walter Salles e que conta com Fernanda Montenegro, Selton Mello e Fernanda Torres no elenco, foi indicado para a Competição Oficial da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza. A mostra se inicia em 28 de agosto, e dura até 7 de setembro.

Sendo o primeiro filme com produção Original Globoplay, Ainda Estou Aqui é inspirado em um livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, sobre sua família, quando um relato de violência vivido pela personagem Eunice (Fernanda Torres) nos anos 1970, que precisa atuar no combate à ditadura depois da prisão do marido, abala as estruturas familiares. O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega.

A indicação do longa para o Festival foi exibida nas redes sociais do Festival de Veneza, na terça-feira, 23.

"Estamos felizes de ir a Veneza com um filme tão pessoal. A busca da família Paiva se confunde com a luta pela redemocratização do Brasil. Essa sobreposição entre o pessoal e o coletivo é uma das razões pelas quais quis fazer este filme", explica o diretor Walter Salles. Ainda Estou Aqui também fará parte do Festival de Toronto, que ocorre em setembro.

Ele completa que Eunice, personagem de Fernanda Torres, é um pilar essencial para a narrativa. "[O filme] nos convida a olhar essa história do ponto de vista de sua mãe, Eunice, uma mulher que teve que se reinventar e romper com os laços patriarcais das famílias brasileiras. O livro e o filme podem ser vistos como um relato sobre a reconstrução de uma memória individual conduzida por essa mulher, que se sobrepõe à busca pela reconstrução da memória de um país, o Brasil", diz, em nota à imprensa.

É a terceira vez de Walter Salles no Festival de Veneza. Conhecido por seu trabalho em Central do Brasil, que rendeu à Fernanda Montenegro uma indicação ao Oscar, o diretor também esteve presente em 2001, acompanhando a estreia de Abril Despedaçado, e em 2009, quando recebeu o prêmio Robert Bresson, pelo conjunto da sua obra.

Também fazem parte do elenco nomes como Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira e Cora Ramalho, Olivia Torres, Antonio Saboia, Marjorie Estiano, Maria Manoella e Gabriela Carneiro da Cunha.

Filmes que foram selecionados para a Competição Oficial do Festival de Veneza 2024:

Ainda Estou Aqui (Walter Salles)

The Room Next Door (Pedro Almodóvar)

Joker: Folie à Deux (Todd Phillips)

Queer (Luca Guadagnino)

Maria (Pablo Larraín)

Campo di battaglia (Gianni Amelio)

Leurs enfants après eux (Ludovic & Zoran Boukherma)

The Brutalist (Brady Corbet)

Jouer avec le feu (Delphine & Muriel Coulin)

Vermiglio (Maura Delpero)

Iddu (Sicilian Letters) (Fabio Grassadonia & Antonio Piazza)

Love (Dag Johan Haugerud)

April (Dea Kulumbegashvili)

The Order (Justin Kurzel)

Trois amies (Emmanuel Mouret)

Kill the Jockey (Luis Ortega)

Babygirl (Halina Reijn)

Diva Futura (Giulia Louise Steigerwalt)

Harvest (Athina Rachel Tsangari)

Youth (Homecoming) (Wang Bing)

Stranger Eyes (Yeo Siew Hua)