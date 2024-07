Festival de Veneza recebe estrelas de cinema depois da seca de 2023

Por Crispian Balmer

ROMA (Reuters) - Estrelas de cinema vão abrilhantar o Festival de Cinema de Veneza, com a ilha de Lido se recuperando da greve dos atores de 2023, que tirou do tapete vermelho seu glamour usual.

A edição de 2024, que vai de 28 de agosto a 7 de setembro, trará a habitual lista de grandes filmes blockbusters e de cinema autoral, tanto dentro quanto fora da competição, tentando chamar a atenção antes da grande temporada de premiação.

Entre os atores e atrizes principais que devem encantar os fãs em Veneza estão Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Nicole Kidman, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Tilda Swinton e Adrien Brody.

Um dos principais chamarizes será "Coringa: Delírio a Dois", a sequência muito esperada do filme de Todd Phillips que conta a origem do Coringa, que recebeu o Leão de Ouro em 2019.

Phoenix vai reprisar o seu papel do enlouquecido Arthur Fleck, enquanto Lady Gaga interpretará Harley Quinn.

"Não vou contra nenhum segredo, já que ninguém conseguira imaginar o que o Todd e o roteirista inventaram", disse o diretor artístico do festival, Alberto Barbera, nesta terça-feira enquanto apresentava os filmes.

"Joaquin Phoenix está incrível (no papel) e Todd Phillips se confirma como um dos diretores mais originais no cinema norte-americano contemporâneo.”

Outros filmes que podem chamar a atenção está na biografia “Maria”, de Pablo Larrain, estrelada por Jolie como a diva da ópera Maria Callas, e "Queer", de Luca Guadagnino, com Daniel Craig interpretando um expatriado norte-americano apaixonado por um homem mais novo.

"Parece que ele está no papel da sua vida”, disse Barbera.Os filmes de Veneza regularmente antecipam os vencedores do Oscar, incluindo Emma Stone, que venceu o prêmio de melhor atriz por "Pobres Criaturas", e Brendan Fraser, por sua interpretação que ganhou manchetes em "A baleia", de 2023.

Ao todo, 21 filmes vão participar da competição principal, incluindo quatro películas italianas. Uma delas, "Cartas Sicilianas" é baseado na história do chefe mafioso Matteo Messina Denaro, que passou vários anos em fuga, enquanto outro, "Futura Diva" é focado na ascensão das atrizes pornográficas italianas nos anos 1980.

A 81ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo começa com uma exibição de "Beetlejuice Beetlejuice", de Tim Burton, que, segundo Barbera, terá no lançamento a maior parte de seu elenco, incluindo Michael Keaton, Ryder, Ortega e Willem Dafoe.

No ano passado, a greve dos atores de Hollywood forçou muitos profissionais a perderem o festival, já que os sindicatos pediram a seus membros para não promover seus projetos, como estratégia para pressionar os grandes estúdios.