Não há vulva 'normal': estudo alerta para boom de plásticas íntimas

Não há vulva normal. Essa foi a conclusão do maior estudo já realizado sobre o órgão e suas dimensões, com o intuito de identificar o que os médicos querem dizer quando diagnosticam uma "vagina normal".

Pesquisadores suíços mediram os lábios interno e externo, clitóris, abertura vaginal e períneo de 650 mulheres brancas entre as idades de 15 e 84 anos. Havia tanta variação em todas as categorias que eles concluíram que falar em "média" seria deturpar a maioria das mulheres.

Segundo o portal de notícias britânico Daily Mail, os resultados vieram em meio a um aumento constante na taxa de labiaplastias - operações cirúrgicas na genitália feminina, geralmente para reduzir o tamanho dos lábios.

De acordo com especialistas, tentar encontrar uma vagina "normal" é preocupante. E advertem que o boom da labiaplastia pode ter graves consequências para as próximas gerações, pois a relação das mulheres com os lábios da vagina é subjetiva e não se deve criar um padrão em torno disso.

É por isso que os convênios médicos não cobrem a cirurgia, a não ser que haja razões médicas, como dores ao andar de bicicleta devido ao tamanho dos lábios.

Fontes: Kenneth Levey, ginecologista do Maiden Lane Medical.

*Com informações de matéria publicada em junho de 2018.