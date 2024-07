Ex-panicat Ana Paula Leme volta às redes sociais após prisão por desacato

Ana Paula Leme, 47, voltou a publicar em suas redes sociais após sua prisão no último sábado (20).

O que aconteceu

Na noite da última segunda-feira (22), a ex-panicat publicou uma frase de gratidão a Deus. "Obrigada, Deus, por mais um dia. Mais uma oportunidade de ser melhor que ontem", dizia o post compartilhado nos stories do Instagram.

Uma segunda postagem, feita pouco depois, seguia a mesma linha de positividade. "Gratidão, universo, por tudo e pelo que ainda está por vir."

Ana Paula foi presa em Campinas (SP) e chegou a ser encaminhada à Cadeia Feminina de Paulínia, mas deixou a prisão após pagar a fiança de um salário mínimo. Ela teria resistido à ordem de prisão e agredido o policial militar que a deteve com chutes no joelho e no braço.