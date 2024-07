'Me fantasio de calça jeans': alfaiate se sustenta com looks do século 19

Paulo Estevão Samu, 31, fez faculdade de moda, mas nunca se reconheceu dentro do formato mais preposto da instituição onde estudou: crie seus designs, tenha uma coleção, leve-a para a passarela.

Durante a pandemia, porém, conheceu um nicho que despertou sua paixão: a reconstrução histórica. Hoje em dia, ele só usa roupas inspiradas no começo do século 19 e tem uma loja especializada em looks de 1800.

"Sempre tive muita afinidade com figurinos. Gosto de filmes e séries com uma pegada histórica e com fantasia. Queria viver naquela realidade, fugir daqui e entrar em uma história encantada", diz Samu com exclusividade para Nossa.

Paulo Samu tem uma marca de roupas históricas e dá dicas de costura no Tiktok e no Youtube Imagem: Acervo pessoal

Após sua formatura, em vez de "fazer uma coleção com conceito de fashion week", Samu resolveu trabalhar com crochet e costurar para si mesmo. Frequentador de eventos de cosplay, seus figurinos começaram a se destacar. Com muitos pedidos de encomendas, viu ali uma oportunidade de negócio.

'Mudei todo meu guarda-roupa'

"As pessoas trabalham de forma acadêmica e profissional com essa área. Então fui pesquisar e me aprofundar", diz.

E foi nessa época que ele resolveu mudar todos os seus looks. "Passei a fazer roupas para mim, com o intuito de trocar tudo o que tinha no meu guarda-roupa por peças inspiradas no começo do século 19", diz. E ele conseguiu: depois de um ano e meio, as roupas contemporâneas foram descartadas quase que completamente de sua vida.

"Só uso roupas históricas, Quando eu morava em São Paulo era uma realidade bem diferente, então eu me sentia na obrigação de mesclar algumas peças contemporâneas na composição do look. Mas agora que moro em Gramado, no Rio Grande do Sul, é mais simples manter o estilo", conta.

Por lá, moradores e turistas acham que ele trabalha em alguma loja de chocolate. "Quando me perguntam, explico que não é isso. Que sou assim na minha vida pessoal, não é um personagem", diz.

Hoje em dia, Paulo só usa roupas contemporâneas quando tem compromissos muito burocráticos.

Daqui uns meses vou para São Paulo resolver algumas pendências e já estou pensando no cosplay de pessoa comum que precisarei fazer. Me sinto fantasiado quando estou de calça jeans , diz.

Mais que um estilo de vida, um negócio

Com o aumento de pedidos de figurinos de cosplay, e a mudança completa de look em sua vida pessoal, Paulo criou sua própria marca, Paulo Samu´s Enchanted Creations, e se especializou em construir peças usando métodos e materiais que se aproximam ao máximo a tudo que era feito entre os anos de 1800 e 1830.

Paulo Samu não usa mais roupas contemporâneas, apenas peças históricas Imagem: Acervo pessoal

"Faço as peças de maneira historicamente correta, baseada em pesquisas, e reproduzindo todas as técnicas de alfaiataria do começo do século 19", diz. E é com isso que ele ganha a vida hoje. "Esse é o meu sustento, 100% do que ganho vem da minha marca. Minha loja tem peças histórias e também roupas do universo fantástico", diz.