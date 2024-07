Eduardo Sterblitch diz que já transou no banheiro de Luciano Huck

Eduardo Sterblitch, 37, revelou ter feito sexo no banheiro da casa de Luciano Huck, 52.

O que aconteceu

O ator contou, durante o Papo de Segunda desta segunda (22), que o lugar mais fora do comum em que já transou foi a casa de Luciano Huck e explicou: "O banheiro era muito bom! E isso me desconcentrou um pouco, por isso foi esquisito."

Porque podia ser mais rápido [o sexo], uma coisa mais selvagem, boa. Eu fiquei almejando as coisas do banheiro dele: uma descarga que nunca vi. Eduardo Sterblitch

O ator ainda deu detalhes de como é o banheiro de Luciano Huck: "Não me concentrei direito, porque é um banheiro enorme, tem cinema, carro. Já foi no banheiro do Luciano Huck? Tem uma descarga que não vende no Brasil."

João Vicente de Castro, 41, que também estava na conversa, confessou que também já transou no banheiro do apresentador do Domingão (Globo). "Transei lá algumas vezes"