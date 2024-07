Dieguinho: Mãe e irmã atrapalham Davi e criam caos coletivo em torno dele

Dieguinho Schueng repercutiu a revolta de um dos principais fã-clubes de Davi Brito, 21, contra a irmã do rapaz, Raquel Brito, 26. O porta-voz do grupo pediu que ela pare de falar sobre o irmão na mídia e alertou que as declarações de Raquel só prejudicam a imagem de Davi.

Dieguinho opina que não somente Raquel, mas também a mãe de Davi, Rosângela Brito, metem os pés pelas mãos quando tentam ajudar o baiano. "Desde que saiu do BBB, o Davi se enfia em uma furada atrás da outra - sempre orbitando a mãe e a irmã, que insistem em falar no lugar dele. Elas acabam criando uma espécie de caos coletivo quando, na intenção de ajudar, acabam piorando o que o Davi já iniciou. Foi assim com a separação da Mani, com a Tamires Assis e agora com essa treta envolvendo o patrocinador", pontuou ele, no Central Splash.

O apresentador lamentou que a maior parte dos ex-BBBs 24 esteja desfrutando da fama trazida pelo programa muito melhor que o campeão. "Enquanto a imagem do Davi vai se desgastando, seus colegas de confinamento - e até uns que nem estava por lá, como Camila Moura e Mani Reggo - estão faturando muito dinheiro."

Para Dieguinho, vai ser difícil Davi reverter esse panorama enquanto Rosângela e Raquel insistirem em atrapalhá-lo, mesmo que sem intenção. "Aparentemente o Davi vai ficar apenas com o prêmio que recebeu, além de uma outra ou publi - porque marca nenhuma tem interesse em fechar publicidade com um cara que está sempre envolvido em confusão. E quem aumenta as confusões? Tanto a mãe quanto a irmã dele."

Leidy Elin erra em negar convite para A Fazenda 16

Kerline Cardoso repercutiu a recusa de Leidy Elin, 27, a voltar aos realities. A trancista afirmou ter declinado do convite para dois programas - entre eles, A Fazenda 16 (Record) - porque não se sente psicologicamente preparada para encarar outra vez essa jornada.

A apresentadora entende que a trancista poderia dar um jeito de conciliar os cuidados com o emocional e a participação em um novo reality. "Sabemos que a Leidy saiu bem cancelada [do BBB]. Imagino que ela ainda esteja se recuperando, mas eu iria com tudo! É uma oportunidade até mesmo de ela tentar desfazer essa imagem, de ganhar mais dinheiro. Eu, no lugar dela, agarraria essa oportunidade e iria me tratando até lá."