Coringa 2: Lady Gaga explosiva e especulação confirmada em primeiro trailer

Nesta terça-feira (23), o público finalmente teve um vislumbre da história de "Coringa: Delírio a Dois". O longa traz Joaquin Phoenix reprisando o papel de Arthur Fleck e a estreia de Lady Gaga como Arlequina.

Na continuação do longa de 2019, Fleck precisa enfrentar as consequências de seus crimes. Na trama é possível ver que a persona Coringa ganhou muitos apoiadores.

Entre eles está a Arlequina de Gaga, que se mostra apaixonada por Fleck e deve ser seu grande amor. Ainda, o trailer parece confirmar as especulações de que o filme será um musical com performances grandiosas dos protagonistas.

"Em 'Coringa: Delírio a Dois', Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele", diz a sinopse.

O filme estreia no Brasil no dia 3 de outubro de 2024, com direção de Todd Phillips. A expectativa em torno do lançamento é ainda maior, já que em 2020, "Coringa" venceu o Oscar de 'Melhor Ator' para Phoenix e "Melhor Trilha Sonora".