Compositor de 'São Amores', de Pabllo Vittar, detona dancinha viral

O artista espanhol Lucas Gonzalez Gomez, compositor da versão original de "São Amores", que virou hit na voz de Pabllo Vittar, detonou a coreografia viral para a canção.

O que aconteceu

Lucas Gonzalez Gomez afirmou que a coreografia criada pela peruana Lis Padilla é "uma vergonha". Em postagem repercutida pela imprensa espanhola, o músico critica o gesto da dancinha em que Lis simula um corte no pescoço no verso "amores que matam", que ele afirma ser algo "sem comentários".

Gonzalez também criticou o gesto de arma quando a música toca o verso "amores que matam pum pum pum". "Isso me dá vontade de ir para a rua e cumprimentar as pessoas [desse jeito]. Isso dá nervoso", afirmou o compositor.

"São Amores" é uma faixa presente no álbum "Batidão Tropical Vol. 2", lançado neste ano por Pabllo Vittar. As faixas do disco são inspiradas no forro eletrônico que fez sucesso no país nos anos 2000, e tem releituras de canções famosas como "Me Usa".

Entretanto, "São Amores" é uma canção originalmente espanhola, com título "Son de Amores", lançada em 2001. A faixa já havia feito sucesso no Brasil por ter sido regravada em 2007 pela banda Forró do Muído, à época liderada pelas irmãs Simone e Simaria.

Pabllo Vittar relançou a canção, que se tornou um sucesso, sobretudo após a coreografia de Liz Padilla. Vídeo da dancinha criado pela peruana soma mais de 25 milhões de visualizações apenas no TikTok. Posteriormente, pessoas de todo o mundo passaram a recriar a dancinha que virou "trend" e encantou até mesmo os atletas olímpicos — a equipe masculina de ginástica da Espanha reproduziu a dança viral.

Pabllo agradeceu Liz por ajudar a viralizar a música. Durante participação no programa TVZ, do Multishow, a drag queen disse que foi graças à peruana que "São Amores" se tornou fenômeno nas plataformas. "Muito obrigado por seu êxito, Liz. E te espero aqui no Brasil", falou Vittar.