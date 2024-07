Branco Mello passará por cirurgia para retirada de um novo tumor

O músico Branco Mello, dos Titãs, anunciou em suas redes sociais que irá passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor em fase inicial em uma das amígdalas. O comunicado publicado na manhã desta terça-feira afirma que Mello descobriu o tumor durante um exame de rotina.

Conhecido por seu trabalho no Titãs, onde atua como músico, cantor e compositor há mais de 40 anos, Mello tem lutado contra a reincidência de tumores que afetaram a área da garganta. Em 2020, quando a doença foi diagnosticada pela primeira vez, Mello foi submetido a radio e quimioterapia, tratamentos que eliminaram o tumor.

Em 2021, com a volta do tumor, ele precisou passar por um cirurgia para a retirada da laringe, o que afetou sua corda vocal esquerda. Em 2022, um novo tumor, dessa vez, na base da língua, o levou para outra cirurgia. Uma hemorragia o deixou em estado grave na UTI.

Por conta das cirurgias e da traqueostomia ao qual foi submetido, Mello teve dúvidas se poderia voltar a cantar. Com a ajuda de fonoaudiólogos, aprendeu a usar outras regiões da voz e foi ovacionado na turnê Encontro, com a qual se reuniu com os membros originais dos Titãs entre 2023 e 2024.

Recentemente, Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto, os remanescentes do grupo, lançaram o projeto Microfonado. No álbum, Mello canta músicas como Como É Bom Ser Simples, com participação de Preta Gil, Cabeça Dinossauro, com participação do rapper Major RD.

Mello vai ficar afastado dos shows por tempo indeterminado. Ele será substituído pelo músico Caio Góes.