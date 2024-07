Vilã de 'Pedaço de Mim' quase largou carreira por doença: 'Pedi ajuda'

A atriz Yohama Eshima, que interpreta Cláudia em "Pedaço de Mim" (Netflix), expôs dificuldades ao conciliar a carreira de atriz com a maternidade em entrevista exclusiva com Leão Lobo e Bárbara Saryne. Yohama é mãe de Tom, que tem 2 anos e foi diagnosticado com esclerose tuberal, uma doença genética rara.

Eu nunca romantizei essa maternidade, não é fácil, mas é possível. Sim, eu quase desisti de ser atriz. Que bom que pedi ajuda. O mais difícil quando a gente não está bem, é pedir ajuda.

Yohama Eshima

Rede de apoio

Tom faz terapias diárias e toma cerca de 10 medicações por dia. Yohama frisa ser impossível dar conta de tudo sozinha e ainda perseguir seus sonhos como atriz, por isso, ela e o marido, o cineasta Flávio Tambellini, contam com a ajuda de uma cuidadora.

"São muitas responsabilidades, eu não tenho outra opção a não ser trabalhar e dar dignidade de vida pra ele. Sou grata por ter uma cuidadora, porque sei que muitas pessoas não têm a oportunidade e muitas mulheres abandonam suas carreiras por falta de apoio, e isso é muito sério", diz Yohama, que como mãe atípica usa seu espaço e profissão para conscientizar outras pessoas.

As cenas de "Pedaço de Mim" foram gravadas de forma cronológica. Para a atriz, isso facilitou o processo de construção da vilã, que não esconde sua obsessão por Tomás (Vladmir Brichta) e ignora o fato de ele ser casado com Liana (Juliana Paes).

"Mesmo que ela seja odiosa, tem algum lugar dentro de mim que a alcança, foi muito legal procurar isso. Me dei conta que essa mulher existe e é comum: na Cláudia falta sororidade, [ela] é egoísta, competitiva, gosta da rivalidade entre mulheres, e isso é muito comum", conta a atriz, que diz ter uma amiga com a história parecida da personagem.

Amo ser odiada. Esse é o maior elogio que uma atriz que faz vilã pode ter Yohama Eshima

Os bastidores de contracenar com veteranos

Yohama assume que ficou surpresa quando recebeu o convite para atuar ao lado de Juliana Paes e Vladmir Brichta. No set, porém, a experiência foi calma.

"Era como se eu estivesse em casa. Vlad tem uma calma e tranquilidade no set, me deixava tranquila. Até porque tínhamos cenas íntimas. E a gente não se conhecia antes. Foi um lugar de muita liberdade e respeito", diz.

Mesmo rivais na trama, Yohama e Juliana Paes conseguiram construir uma relação fora da tela. "Lembro uma cena de enfrentamento e pensei o quanto gosto da Ju, mas a Cláudia odeia a Liana. Aí na cena a coisa flui e depois rola abraço", conta.

Sensualidade

A atriz revela que precisou buscar dentro de si e aflorar o lado sexual. "Ela é sensual, ela exala eroticidade", diz Yohama, revelando a reação do marido ao assistir às cenas quentes.

"Ele disse: 'Como você é linda, sensual'. Foi muito legal! Tem essa coisa de que o trabalho ajuda a relação e a relação ajuda o trabalho", finaliza.