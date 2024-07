Arthur Aguiar expõe provas de que conversa com outra mulher é fake

Arthur Aguiar, 35, negou nesta terça-feira (23), que teria trocado mensagens comprometedoras com outra mulher. Ele e Jheny Santucci estão juntos e são pais de um bebê.

O que aconteceu

Pela manhã, Yasmin Lisboa vazou uma suposta conversa que teve com o ator. O ex-BBB reuniu provas de que a influenciadora estaria mentindo.

Yasmin divulgou um vídeo da suposta troca de mensagens com o cantor. Ele, por sua vez, fez outro vídeo provando ter sido armação. "Não vejo o casamento como um problema", teria dito o artista na tal conversa exposta pela mulher.

Após a divulgação dos prints, a influenciadora entrou em contato com Jheny para relatar o acontecido. A empresária não acreditou no que chegou até ela e se pronunciou. "Estou aqui pensando se dou ou não a fama que essa pessoa quer. Porque quando eu abrir a minha boca, o negócio não vai ficar bonito".

Yasmin rebateu a fala da mulher de Arthur. "Tem gente que nem vendo acredita".

Arthur Aguiar garantiu que vai tomar as medidas cabíveis. "As medidas judiciais já forma tomadas e ela e todas as pessoas que propagarem essa fake news irão responder. O que ela fez é crime! Forjou uma conversa que nunca existiu", afirmou ele.