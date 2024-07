Apresentador do Globo Esporte engasga ao vivo e despede-se com bom humor; veja vídeo

O jornalista Danilo Alves protagonizou um momento inusitado ao sofrer um engasgo próximo ao encerramento do programa Globo Esporte na Paraíba, na segunda-feira, 22. A edição era ao vivo, mas o apresentador conseguiu contornar a situação com bom humor.

"Deixa eu tomar uma aguinha", disse Alves enquanto tentava retomar o fôlego. O episódio ocorreu durante o anúncio de uma cobertura especial das Olimpíadas. "Passar um recadinho para vocês: a partir de amanhã, o Globo Esporte vai ter uma cobertura especial das Olimpíadas ", começou ele, antes de ser interrompido pelo engasgo.

E tentando se recompor, Alves continuou: "Deixa eu tomar uma aguinha, ave Maria do céu", enquanto segurava uma garrafa d'água. Em meio a tosses, ele finalizou: "O Alex Escobar vai trazer todas as informações. Apaga a luz, deu ruim. Tchau", saindo do estúdio com a garrafa em mãos.

A TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo na Paraíba, aproveitou o momento para fazer uma postagem bem-humorada no Instagram, promovendo a cobertura das Olimpíadas de Paris 2024. "O Danilo Alves até engasgou com esta notícia! A partir desta terça-feira, 23, o Globo Esporte vai te levar para as Olimpíadas, por isso, nossa programação do GE da Paraíba dará espaço à cobertura de Paris 2024?, escreveu.