Aos 59 anos, Keanu Reeves diz que pensa sobre a morte 'o tempo todo'

Keanu Reeves, 59, disse que a passagem do tempo faz com que ele pense sobre a morte "o tempo todo".

O que aconteceu

Reeves explicou que na medida em que envelhece pensa frequentemente sobre a morte. Entretanto, ao contrário do que muitos possam supor, o ator garante que isso não é algo negtivo, mas, sim, uma coisa boa. As declarações foram em entrevista à BBC News.

O ator destacou a necessidade de valorizar o tempo e as relações interpessoais. "Espero que não seja paralisante, mas espero que nos sensibilize para uma apreciação da respiração que temos e dos relacionamentos que temos potencial para ter", afirmou.

Keanu Reeves já precisou lidar com a morte em diversos momentos. O ator perdeu sua primeira filha, Ava, quando a criança tinha apenas oito meses de gestação e veio ao mundo natimorta. Posteriormente, ele precisou lidar com a morte da ex-namorada e mãe de Ava, Jennifer Syme, em um acidente de carro, em 2001. O melhor amigo do artista também já morreu.