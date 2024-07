Anitta faz cliques quentes no Rio de biquíni e shortinho: 'Tesão'

Anitta, 31, mostrou novos cliques sexies feitos na Cidade Maravilhosa.

O que aconteceu

A funkeira voltou de suas férias já a todo vapor. A musa desembarcou de Saint-Tropez, na França, direto para as areias cariocas. Em uma nova sessão de fotos publicadas nesta terça-feira (23), Anitta mostrou suas raízes brasileiras, com direito a um belo bronzeado e biquíni.

Nas imagens, a musa elegeu vários biquínis super cavados e fio-dental combinados com top de manga e micro shorts. No cropped está estampado "Horny", que pode ser traduzido como "Tesão". As paisagens das fotos variam entre uma comunidade do Rio de Janeiro e a praia.

A carioca foi misteriosa e não detalhou se os cliques fazem parte de um novo projeto visual do seu atual trabalho, "Funk Experience".