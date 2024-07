Quem foi Dono mais vezes na Mansão de A Grande Conquista 2?

Enquanto alguns não conseguiram o poder do Dono nenhuma vez nos mais de dois meses de Mansão de A Grande Conquista 2 (Record), outros experimentaram o mandato em duas ocasiões.

Quem foi Donos mais vezes no reality

Dona Geni: a jogadora foi a única da edição que venceu a Troca de Poder duas vezes, sendo a 5ª e a 9ª Dona. Na primeira, ela dividiu o mandato com Fernando e indicou Taty Pink — que se livrou da berlinda na Prova da Virada. Já na segunda, ela escolheu Guipa e indicou Fellipe.

Guipa: o radialista nunca venceu a prova de Troca de Poder, mas já foi chamado duas vezes para dividir o poder — no 6º mandato, de Fellipe, e no 9º, com Dona Geni.

Lizi: a jogadora também nunca venceu uma prova para ser Dona, mas foi chamada duas vezes — uma em um mandato memorável com Edlaine, onde as rivais não entraram em consenso e acabaram indo juntas para a Zona de Risco. Lizi se salvou na Prova da Virada e Edlaine foi eliminada. Na segunda vez, Lizi dividiu o poder com Any e as duas chegaram a brigar por uma conversa vazada, mas indicaram, juntas, Rambo para a Zona.

Kaio: na segunda prova do programa, o jogador dividiu o poder do Dono, vencido por Hadad, e mandou o rival Brenno para a Zona de Risco. Já na 7ª prova, Kaio foi o vencedor e escolheu dividir o Donato justamente com Brenno. Os dois entraram em consenso, indicando De Albú (que foi eliminado), mas a decisão acabou "queimando" Brenno para Hadad e Guipa.

Hadad: conforme dito, Hadad venceu uma das provas de Troca de Poder, dividindo-a com Kaio. Na última prova da edição, Cel venceu a disputa e chamou Hadad para dividir o poder.

