Além do quarto: posições e dicas para transar em todos os cômodos da casa

Se você está procurando inovar na vida sexual e quer levar o prazer além do quarto, há muitas posições e dicas para explorar em todos os cômodos da casa. Cada ambiente oferece uma oportunidade única para se conectar com o par e apimentar a relação. Além disso, descobrir novas maneiras de se entregar ao prazer pode tornar a intimidade ainda mais excitante e divertida.

Lembre-se: é importante priorizar a segurança e o conforto ao experimentar novas posições e locais. A altura dos móveis, a privacidade do ambiente e a disposição dos objetos são aspectos que podem influenciar.

Que tal tirar o melhor do prazer dentro de casa? Com criatividade e comunicação aberta, é possível Anote o nosso mapa do prazer e tenha orgasmos em todos os cômodos:

Sala

Quem foi que falou que a poltrona da sala é só para assistir televisão? Improvisem e transformem o móvel em uma poltrona erótica. Peça para seu parceiro sentar com as pernas esticadas e o tronco levemente inclinado para trás e encaixe-se de frente para ele com os dois joelhos ao lado das coxas. Você dominará a velocidade e intensidade da penetração - comece devagar e aumente o ritmo aos poucos. Bônus: o cara pode usar as mãos para estimular seus seios e clitóris.

Cozinha

Receita do dia: sente-se na cadeira da mesa de jantar e use uma pedra de gelo para despertar algumas zonas erógenas no seu corpo. Estimule os seios, desça pela barriga até chegar no clitóris. Seu par deve aquecer tudo o que está frio usando a língua. O prato principal será o orgasmo que terá com sexo oral: sentada, com as pernas abertas com o parceiro encaixado no meio delas.

Banheiro

Garanta que a água do chuveiro está bem quentinha e entrem no box. Peça para que seu parceiro restrinja suas mãos, amarrando-as atrás das suas costas, e encoste-se na parede atrás do chuveiro. Com um sex toy à prova d'água, seu corpo deve ser estimulado em todas as áreas, principalmente no clitóris, até que chegue muito perto do orgasmo. Quando chegar a esse ponto, seu par deve se encaixar para a penetração na sua frente, levantando uma das pernas para que tenha mais acesso no vaivém.

Corredor

O espaço é estreito, mas nem por isso é motivo para passar despercebido na rota do prazer. Encoste-se de frente para a parede com as mãos para cima. O seu parceiro pode começar a estimulá-la com as mãos para que entre no clima. Quando o tesão estiver nas alturas, empine o bumbum para trás para a penetração. O embalo vai de acordo com o nível do prazer.

Área de serviço

Para sair da rotina, vale lembrar de todos os ambientes da casa. Use o tapetinho e deite-se com as costas em cima dele. Seu parceiro deve ajoelhar-se na sua frente e colocar suas pernas em cima de seu ombro. Segurando nas coxas para impulso, ele deve ditar o ritmo do vaivém. Dica extra: que tal ligar a máquina de lavar e, encostados nela, ditar um ritmo diferente na penetração?

*Com matéria publicada em 16/06/2021