O que faltou para 'The 8 Show' ser um fenômeno como 'Round 6'?

Desde que estreou há duas semanas na Netflix, a série coreana "The 8 Show" permanece entre as dez séries mais vistas da plataforma de streaming no Brasil e está entre os conteúdos mais consumidos em outros 11 territórios.

O sucesso, de alguma maneira, já era esperado. Afinal, "The 8 Show" parte de uma premissa bem semelhante a "Round 6": um grupo de oito pessoas totalmente endividadas topa participar de um estranho reality show, cuja premiação aumenta conforme eles convencem o público a dar mais tempo para que eles fiquem isolados em um estúdio que simula um edifício, onde cada um deles mora em um apartamento.

O programa tem poucas regras e a mais importante delas é que tudo acaba se um dos participantes morrer. Apesar de ter alcançado certa popularidade e de ter um ótimo ponto de partida, "The 8 Show" não repetiu o sucesso estrondoso de "Round 6".

Listamos algumas hipóteses que explicam por que "The 8 Show" não se tornou um fenômeno da cultura pop.

Netflix: O que faltou para 'The 8 Show' ser um fenômeno? Imagem: Divulgação

Excesso de violência

"The 8 Show" abusa de cenas extremamente violentas. À medida que os dias passam, os personagens criam artifícios para entreter a audiência, mas percebem que só são premiados com uma boa quantidade de horas quando se envolvem em conflitos. Ao ter noção disso, as brigas escalam, atingindo um nível de violência desumano.

Se em "Round 6", a violência era embalada por uma linguagem pop que, muitas vezes lembrava jogos de videogame, "The 8 Show" opta pelo realismo, o que gera muito incômodo, especialmente nas longas sequências de tortura que se assemelham a casos de abusos que conhecemos na vida real.

Falta de identificação com os personagens

Os espectadores têm pouquíssimas informações sobre os protagonistas de "The 8 Show". Em "Round 6", nós sabíamos que Seong Gi-hun entrava naquela gincana mortal para brigar pela custódia da filha e que Kang Sae-byeok era uma desertora norte-coreana que enfrentava os jogos para ter dinheiro para resgatar sua família que não tinha conseguido fugir para Coreia do Sul.

Em "The 8 Show", as motivações dos personagens não são bem exploradas. Consequentemente, não nos importamos muito com os protagonistas e assisti-los vivendo sequências intermináveis de violência vira um exercício de sadismo.

Cenários simplistas demais

Um dos maiores apelos de "Round 6", que fez com que a série caísse no gosto popular, foi a ambientação. Mesmo quem não acompanhou a série, foi impactado pela boneca gigante que atirava nos competidores, por exemplo. Em "The 8 Show", tudo se passa num grande estúdio sem grandes atrativos e os concorrentes do programa se submetem a provas pouco imaginativas.

Crítica social mal feita

O enredo de "The 8 Show" faz uma crítica ao capitalismo e tem um subtexto que trata sobre a luta de classes. Apesar da boa intenção, essa ideia, que é muito poderosa, não é bem explorada e se perde no excesso de violência da série.