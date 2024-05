Militão posta primeira foto com Tainá Castro, ex do atual de Karoline Lima

Éder Militão publicou uma foto ao lado da namorada, Tainá Castro e a filha dele com Karoline Lima, Cecília.

O que aconteceu

O jogador de futebol publicou pela primeira vez a imagem ao lado da namorada. Tainá é ex do jogador do Flamengo Léo Pereira, atual namorado da ex de Militão, Karoline Lima.

Nas imagens, Militão aparece sorrindo com a filha. A mãe dele, Ana Maria, também está na foto.

Elas estão lá para torcer pelo time de Militão, o Real Madrid, que neste sábado (1), disputa a final da Champions League contra o Borussia Dortmund em Wembley, na Inglaterra.

Karoline e Militão travaram uma briga após o jogador ter demitido a babá da filha devido à mudança da influenciadora de São Paulo para o Rio.