Trocou celular por cavalo: quem é Manim Vaqueiro, cantor de forró viral

Manim Vaqueiro, 20, mal começou a carreira e já alcançou a playlist Viral Global do Spotify com a versão MTG de Forró e Desmantelo.

Natural de Ipubi, sertão do Pernambuco, o rapaz tímido conversou com Splash sobre as mudanças que o sucesso trouxe.

José Emanuel, nome real do artista, é vaqueiro de verdade. Ele gosta tanto de cavalo que trocou o primeiro celular que teve por um. "[Cavalo] era minha paixão. Eu comprei um celular, mas quando eu comecei a mexer, achei que não era para mim e troquei no cavalo".

Manim começou a aboiar (rimar), sozinho, aos 7 anos. Ele conta que teve uma boa infância, mas logo "parou de brincar para mexer com gado". "A maioria da minha infância foi correr no gado, correr boi no mato".

Aos finais de semana, ele acompanhava a mãe nas feiras, onde ela vendia frutas. A avó vendia tempero. "Toda sexta, sábado e domingo tinha as feiras e a gente saia de madrugada, ia montar a barraca para vender. Minha infância também foi isso: eu ajudando minha mãe a trabalhar na feira, para ter comida dentro de casa".

Conforme foi crescendo, ele priorizou trabalhar a estudar, para ajudar com os custos da casa. Manim trabalhou com gesso, cuidando de cavalo, em lava-jato e até quebrando pedra em mina.

Filho mais velho, ele se sente responsável pela mãe e pelos irmãos Tainá, 12, Clarinha, 10 e Davi, 7. "Por isso que a gente tá todo dia batalhando, né? Porque eu sou o homem da casa".

O nome artístico é junção de dois apelidos: Manim, de Emanuel, e Vaqueiro, do apelido "vaqueirinho". Com o sucesso, Manim conseguiu aposentar a mãe.

O primeiro cachê mais alto rendeu um carro. "Eu queria ter pelo menos uma moto, sabe? Meu sonho era ter uma moto, um cavalo bom. Graças a Deus, eu consegui".

Amizade com Zé Vaqueiro

É difícil ouvir o nome artístico de Manim e não lembrar de Zé Vaqueiro. Os artistas são de cidades próximas, já tem um feat juntos e são amigos. "Se eu mandar mensagem, ele responde, a gente conversa, brinca. Eu sou fã do Zé Vaqueiro, eu amo muito aquele cara e eu fico muito feliz por ele tirar um pouco do tempo dele para dar um pouco de atenção a mim".

Zé, inclusive, aconselhou Manim a não beber e a não começar a namorar agora. "Ele é mais experiente que eu no ramo. [Me aconselhou] a focar muito. Ele falou: 'acho que agora também não é bom você inventar de namorar, porque vai tirar um pouco do seu foco'".

Ele confessa que, de vez em quando, aparece alguém para "dar um carinho". No entanto, Manim está solteiro, focado nos conselhos de Zé Vaqueiro.

Conheceu o mar aos 17

Manim conta que viu pela primeira vez, aos 17 anos. "Como eu ficava só ali na minha cidade, pequena, quando eu fui para Fortaleza que eu vi o mar, eu disse: 'oxe, e esse açude não tem parede?'

Eu nunca tinha visto nem no telefone [...] E aí, quando eu vi o mar que não tem fim, eu fiquei, meu Deus, como, né? A gente fica até que assustado.

São João

Manim tem 24 shows agendados só para o mês de junho. "Teve um tempo atrás aí que a gente tava com São João sem festa, eu passei o São João em casa [...] Graças a Deus agora esse ano a gente tem bastante show".