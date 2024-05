Luana Piovanni x Neymar: Entenda a treta completa

Nos últimos dias, a Luana Piovani, 47, e Neymar, 32, se envolveram em uma polêmica pública sobre o apoio do jogador à privatização de praias brasileiras.

O que aconteceu

A confusão teve início com um story publicado por Piovani na última segunda-feira (27). Ela repostou um vídeo em que a influencer Laila Zaid fala sobre a PEC 3/2022, um projeto que visa transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, que hoje pertence à Marina, para propriedade privada.

Em um vídeo, Neymar demonstrou apoio público à PEC de privatização de praias brasileiras. Na mesma data, 27 de maio, o Senado voltou a discutir a proposta, que estava parada desde agosto de 2023 na Comissão de Constituição e Justiça.

Na publicação feita por Luana, ela criticava o atleta por apoiar a emenda. "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", escreveu a atriz. Ela é mãe de Dom, 12, Ben e Liz, 8, frutos do seu relacionamento com Pedro Scooby, 35.

Depois, a influencer voltou a criticar Neymar, retomando polêmicas da vida do jogador, como as frequentes traições à Bruna Biancardi, 30, enquanto estava grávida de Mavie, filha do ex-casal.

Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Como consegue ser tão mau-caráter? Não vou ficar aqui puxando esse histórico desse 'garoto' - que de 'garoto' não tem p*** nenhuma -, já fez. Ele é um péssimo exemplo como pai, homem e cidadão. É um péssimo exemplo como marido. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira, mas não.

Na fala, ela também disse que Bruna estaria iludida se achasse que Neymar é um 'ótimo pai'. ""Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa."

Nesta quinta-feira (30), Neymar usou suas redes sociais para rebater e xingar a atriz. Ele mandou ela voltar para o hospício e a chamou de louca. "Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m****."

Quer falar dos meus filhos, não to te entendendo. Nunca falei mal do seus filhos, sempre tratei muito bem. Que por sinal me adoram, não sei porquê. Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone da mãe dos meus filhos eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara.

Luana então voltou a se pronunciar em suas redes sociais após a fala do jogador. "Cala a boca Neymar. Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?"

Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos.Então vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!).

Nesta sexta-feira (31), Neymar emitiu um comunicado oficial por sua empresa, a Neymar Sports. Confira:

Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente em um contexto pejorativo e politizado.

Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas.

O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Camara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas. Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elocubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais

Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados.

Ao publicar a nota em seu perfil no X (antigo Twitter), Neymar alfinetou Piovani nas respostas. "Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA! Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal. Agora entendo teus filhos querer (SIC) passar mais tempo com o pai do que com você. Chata para um c******!"

Entenda o caso MAL AMADA FALASTRONA!

Se preocupa tanto com o brasil e mora em Portugal ???

Agora entendo teus filhos querer passar mais tempo com o pai do que com você ???



CHATA PARA UMA CARALHO! -- Neymar Jr (@neymarjr) May 31, 2024

Em uma publicação feita por Tuca Andrada, 59, o ator declarava seu apoio à modelo e chamava Neymar de "babaca". Luana respondeu a postagem com um comentário feito na manhã desta sexta-feira (31). "É isso mano, vamos acordar. Tanto atleta maneiro, esforçado e esse 'ganancias boy' torrando nosso tempo com escrotic*", declarou a atriz.