Chamada de louca por Neymar, Piovani rebate: 'Não há argumentos'

Luana Piovani se pronunciou após ser chamada de "louca" e xingada por Neymar.

O que aconteceu

Piovani diz que não vai entrar na briga. "Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos."

"Limítrofe" se refere ao transtorno de personalidade borderline. Também conhecida como Transtorno de Personalidade Limítrofe, a condição é caracterizada pela instabilidade nos relacionamentos e por mudanças bruscas de humor e comportamento — em geral, em questões que envolvem a possibilidade de rejeição e abandono.

Luana afirma que vai investir na comédia stand up. "Então vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!)."

A atriz compartilhou stories dos fãs saindo em sua defesa. Um deles é um print do trapper Oruam questionando se ela tem Champions League, ao que uma usuária do Instagram responde: "E você tem pai presente?". O pai de Oruam é Marcinho VP, líder do Comando Vermelho preso desde 2006.

Treta começou com debate sobre privatização de praias

Luana Piovani criticou Neymar por apoiar a privatização das praias brasileiras. O jogador gravou um vídeo apoiando o projeto, e Luana Piovani disse que ele não é ídolo e que gostaria que seus filhos o esquecessem.

Ela voltou a falar dele após os seguidores dizerem que Neymar é um bom pai. "Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa", disse Luana.

Neymar chamou Piovani de louca e reclamou: "Não tira o meu nome da boca". O jogador mandou a atriz voltar ao hospício e disse: "Vou enfiar um sapato na sua boca para ver se para de falar merda".