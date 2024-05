Suspeito de matar ator Jeff Machado extorquiu ex-namorado, diz TV

Segundo o "Linha Direta" (Globo) de quinta-feira (30), Bruno de Souza Rodrigues, um dos acusados de assassinar o ator Jeff Machado, extorquiu um ex-namorado, ameaçou vazar fotos íntimas e também fez ameaças de morte à sua família.

O que aconteceu

As informações foram divulgadas no programa dedicado ao caso.

O promotor Sauvei Lau, que apresentou a denúncia contra ele, contou detalhes. "Ele mandou mensagens anônimas para o então companheiro praticando relações íntimas com outros homens. Essas mensagens começaram a exigir dinheiro do então companheiro do Bruno, além de ameaçar os pais da vítima."

O advogado do ex-companheiro de Bruno confirmou a versão no programa.

O promotor detalhou as ameaças. "Essa extorsão não foi praticada uma única vez. Foi de 2021 a 2023. E sempre com mensagens aterrorizantes, do ponto de vista psicológico e familiar. Ele ameaçava matar os pais da vítima."

Crime e prisão

Jefferson desapareceu no dia 27 de janeiro de 2023. A DDPA o declarou desaparecido no dia 9 de fevereiro.

Em contato com Splash, a Polícia Civil do RJ informou que encontrou o corpo do ator foi encontrado após quatro meses de buscas.

Ainda segundo relato dos policiais, o corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú, concretado no chão de um imóvel, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.

A identificação do artista ocorreu por meio de análise das digitais. "Outras informações serão passadas no decorrer da investigação", declarou a polícia.

A 1ª Vara Criminal da Capital aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou a prisão preventiva de Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga como suspeitos do crime.

Os dois são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. As informações foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em nota oficial.

Bruno Rodrigues teria destruído aparelhos e chips telefônicos e entrado em contato com testemunhas para influenciar seus depoimentos na polícia, relatou o processo.

Quem era Jeff Machado?

Jeff era ator, natural de Araranguá, Santa Catarina.

Formado em Jornalismo e Cinema, ele trabalhou como colunista social em revistas de Rio do Sul, Vale do Itajaí e Florianópolis.

Deixou o estado de Santa Catarina em 1997, para se profissionalizar e estudar temas como atuação, direito e comunicação.

Após 10 anos vivendo entre Rio de Janeiro e São Paulo, em 2008, ele voltou para Florianópolis, onde trabalhou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV.

Jeff voltou a morar no Rio de Janeiro em 2014.

Em 2022, o ator realizou uma participação na novela "Reis", da Record, onde interpretou um soldado filisteu;

Machado também ficou conhecido pelo seu amor aos animais, pois tinha oito cachorros. A família soube do desaparecimento após encontrar os cães em situação de abandono, dois deles morreram e um não foi encontrado.