Ivete vai de 'maior turnê que país já viu' a festa esvaziada no 1º semestre

Ivete Sangalo, 52, começou o ano com a promessa de protagonizar a "maior turnê que o país já viu". Quase seis meses depois, no entanto, o cenário de festa deu lugar a uma realidade de cancelamentos, problemas de demanda, agenda minguada e desejo de deixar o comando do reality The Masked Singer Brasil (Globo).

Um show no Maracanã, anunciado como grande "esquenta" para a série de apresentações, se mostrou bem morno em dezembro de 2023. Em relato publicado por Splash em 25 de maio, um funcionário da 30e — produtora responsável pelo projeto — afirmou que a organização precisou distribuir ingressos gratuitos para tentar driblar as consequências da baixa procura.

Turnê "A Festa" foi cancelada em 15 de maio. A cantora disse que a produtora "não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações acontecessem como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas a acordadas."

A 30e, porém, respondeu dizendo que sugeriu à artista uma readequação da estrutura diante de questões envolvendo a procura por ingressos. "Por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado."

"A Festa" fazia parte do projeto "Ivete 3.0" —uma série de ações cujo objetivo era celebrar os 30 anos de carreira da artista. A ação foi anunciada com pompa e circunstância em setembro de 2023, durante um pocket show, em São Paulo. À época, a cantora divulgou uma parceria de conteúdo com o TikTok, com direito a websérie, videocast e especiais top 30.

A agenda também ficou minguada depois do cancelamento. Até dia 28 de maio, segundo o site da própria cantora, oito shows estavam confirmados para acontecer entre junho e novembro de 2024. O próximo está marcado para 15 de junho, em Caruaru, Pernambuco. A artista, no entanto, foi anunciada recentemente para Micareta São Paulo, festival que acontece nesta quinta e sexta.

Televisão

Ivete Sangalo tem festa minguada em 2024 Imagem: Reprodução/Globo

Ainda que não seja o melhor ano de Ivete no que diz respeito a carreira artística, ela permanece atraindo patrocinadores e marcas como poucos no país. A turnê, antes de ser cancelada, contava com parceria de grandes empresas —de marca de cerveja a indústria farmacêutica.

O êxito comercial também se repete na televisão. Boninho, diretor de variedades e reality shows da Globo, já declarou mais de uma vez que a direção aprova a relação de anos entre a cantora e o canal. "Seja na TV aberta, fechada, no streaming ou em outras plataformas nossas, Ivete é nossa parceira desde o início de sua história", disse Boninho, durante o evento que apresentou a turnê.

Mesmo diante do bom desempenho, Ivete está decidida a deixar o comando do Masked Singer Brasil. Em entrevista ao Meio e Mensagem, a estrela afirmou que o trabalho na TV toma muito tempo e, agora, quer se dedicar mais à família.

Cantora apresenta o programa desde a estreia, em 2021, quando ainda era transmitido em horário nobre durante a semana. No ano seguinte, a atração foi transferida para as tardes de domingo. No reality, artistas fazem apresentações musicais fantasiados, enquanto o público e os jurados tentam adivinhar quem está debaixo da máscara.