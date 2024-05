Gabriela Loran, de 'Renascer, fala de ataques após redesignação sexual

Gabriela Loran, 30, que interpreta Maitê em "Renascer" (Globo), contou como lida com ataques que recebe na internet.

O que aconteceu

A atriz comentou a repercussão de sua publicação sobre ter feito seu primeiro xixi após a cirurgia de redesignação sexual. "Quantas páginas compartilhando o meu primeiro xixi, que felicidade, gente!"

Eu sei que quando fura a bolha, tem bastante hate, gente ignorante, gente usando Deus. Gabriela Loran

Gabriela contou como lida com ataques que recebe. "A todo mundo que tá mandando mensagem me pedindo pra ser forte: gente, eu sempre compartilhei isso com vocês e nada do que falam na internet me afeta porque eu tenho uma rede de apoio muita fod*."

Primeiro que eu tenho muita noção de quem eu sou e quando você tem essa noção, não é qualquer comentário de internet que vai ditar hate sobre você. Gabriela Loran

Ela finalizou. "Segundo, minha família me aceita, me ama, meu namorado, minhas amigas, primas… essas são as opiniões que valem pra mim."

A artista se submeteu ao procedimento na Tailândia há quatro meses. Recentemente, ela tem falado sobre o assunto e compartilhado momentos sobre com seus seguidores no Instagram.