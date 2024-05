'Escrava Isaura' e outras novelas para assistir em canal gratuito da Globo

Uma reprise da verão original da novela "Escrava Isaura" (Globo) estreou recentemente no Viva Fast 70, canal gratuito do Globoplay. Além da trama escrita por Gilberto Braga, é possível assistir outros folhetins clássicos de forma gratuita na plataforma.

O que assistir no Viva Fast 70

"Escrava Isaura" - A trama, que foi exibida originalmente em 1976, é uma adaptação do romance de Bernardo Guimarães e retrata a paixão obsessiva de Leôncio (Rubens de Falco) por Isaura (Lucélia Santos), uma mulher escravizada e criada como moça da corte.

"Dancin' Days" - Protagonizada por Júlia Matos (Sônia Braga), mulher que consegue liberdade após 11 anos presa. Ela tenta se reaproximar de sua filha, Marisa (Glória Pires) e se envolve com o diplomata Cacá (Antonio Fagundes).

"Locomotivas" - A história de Cassiano Gabus Mendes gira em torno do Kiki Blanche (Eva Todor), uma ex-vedete que tem um salão de beleza, na zona sul do Rio de Janeiro, e sua família formada por sua filha legítima, Milena (Aracy Balabanian), e os de criação: Fernanda (Lucélia Santos), Paulo (João Carlos Barroso), Renata (Thaís de Andrade) e Regina (Gisela Rocha).

'Escrava Isaura', 'Dancin' Days' e 'Locomotivas' estão no Viva Fast 70 Imagem: Reprodução

O que assistir no Viva Fast 80

"Amor com Amor se Paga" - Novela que marcou com o protagonista Nonô Corrêa (Ary Fontoura), um pão-duro ao extremo que colocava cadeados na geladeira e na despensa para que os filhos, Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari), não comessem mais do que o necessário.

"Baila Comigo" - Primeira novela das oito do autor Manoel Carlos com sua primeira Helena, aqui interpretada por Lilian Lemmertz. Mulher que se culpava por ter filhos gêmeos que foram criados distantes, um sem saber da vida do outro.

"Fera Radical" - Trama das seis, exibida em 1988, que acompanhava a vingança de Cláudia (Malu Mader), que voltava à sua pequena cidade natal para confrontar os assassinos de sua família, mortos em um massacre misterioso.

"Sassaricando" - Novela de comédia, exibida originalmente no horário das sete, tinha como protagonista Aparício Varela (Paulo Autran), um sessentão que, após ficar viúvo, passa namorar três mulheres ao mesmo tempo. Quem roubou a cena foi Tancinha (Cláudia Raia), feirante que era uma personagem coadjuvante na história.

'Amor com Amor se Paga', 'Baila Comigo', 'Fera Radical' e 'Sassaricando' estão no Viva Fast 80 Imagem: Reprodução

Malhação Fast

"Malhação 1996" - A segunda temporada da novela infantojuvenil se passava em uma academia de ginástica e contava com nomes como Danton Mello, Camila Pitanga, Marcos Frota e Suzana Werner no elenco.

"Malhação - Múltipla Escolha" - Exibida em 1999, é o primeiro ano de "Malhação" em um colégio. O local onde era a antiga academia agora virou uma filial do Múltiplo Escolha, escola onde Tati (Priscila Fantin) e Rodrigo (Mário Frias) viverão um grande amor.

"Malhação 2010" - Essa temporada se passa no colégio Primeira Opção e é protagonizada por Pedro (Bruno Gissoni), um morador da periferia que está perdendo o fôlego por causa do peso dos estudos, dos problemas financeiros e das responsabilidades familiares.

Temporadas de 'Malhação' disponíveis no Malhação Fast Imagem: Reprodução

O que são os canais Fast?

Os canais Viva Fast 70 e Viva Fast 80 podem ser acessados de forma gratuita na aba 'Agora na TV' dentro do Globoplay. Basta criar um login e senha sem pagar nada.

Eles são canais que exibem novelas o dia inteiro de forma gratuita, mas com propagandas. No Viva Fast 70 apenas clássicos dos anos 1970; já no Viva Fast 80 são exibidos os folhetins dos anos 1980.

Além dos dois já citados, o Globoplay ainda tem outro canal Fast dedicado a novelas. Se trata do Malhação Fast, que exibe temporadas de "Malhação".