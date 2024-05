Diogo Defante publica vídeo após polêmica com Neymar: 'Climão'

Diogo Defante, 35, publicou um vídeo após a polêmica com Neymar.

O que aconteceu

O influenciador falou pela primeira vez sobre o assunto em seus Stories na tarde de sexta-feira (31). "Pô, mo climão, mané, peço perdão ao Neymar Jr. C*ralho, que p*ca."

Mais cedo, Diogo Defante fez um comentário em seu perfil no X (antigo Twitter), zombando da proposta de privatização de praias, o que levou o início da confusão entre Piovani e Neymar.

O atleta não gostou da publicação e compartilhou um Stories criticando com o humorista e uma foto dos dois juntos.