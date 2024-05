Desafios e mistério: filme expõe história de amor e exagero de Sidney Magal

"Meu Sangue Ferve por Você" é o novo longa de Paulo Machline, que explora a vida de Sidney Magal por um novo viés: o do seu amor. "O objetivo é homenagear o amor que sinto pela minha mulher", conta o próprio Magal em entrevista ao Plano Geral.

O cantor e diretor explicam que trazer para o cinema uma história de amor única e que "ultrapassa qualquer coisa" é algo fantástico e que surgiu "por acaso". "A ideia surgiu de um encontro casual. Eu não conhecia Magal —só sua música—, e o vi em uma festa. Por acaso, sentei ao lado dele e Magali e perguntei como os dois se conheceram. E foi", lembra Machline. "Ele conta essa história com muita paixão e pensamos: vamos fazer essa história."

O diretor, que já era apaixonado pela estética dos anos 1970, foi até a Bahia para propor a produção. "Porque essa é a história que nos apresenta quem é o Magal, de fato, e a Magali. A personalidade dele está toda ali."

Bastidores de "Meu Sangue Ferve Por Você" Imagem: Divulgação

O filme, que estreou na quinta passada (30), pretende encher as salas de cinema no Brasil, já que conseguiu uma lacuna de dois meses de exibição nas telonas —uma vitória cada vez mais rara entre produções nacionais. "É um filme de sala de cinema", afirma Machline. "É o lugar ideal para assistir a esse filme por causa do som, da projeção e do clima. A expectativa é a melhor possível."

Essa é mais uma pedrinha para construir essa volta do cinema, para sedimentar, e para a gente entender que 'cinema brasileiro' não é gênero, é algo legítimo. Paulo Machline

Elenco empenhado

Sidney Magal não poupou elogios ao ator que o interpreta, Filipe Bragança. "O ego do artista é grande, e geralmente a gente critica as coisas porque acha que nunca são a nossa cara, a nossa voz e 'perfeição'. Eu me surpreendi por isso: quando vi o trabalho dele, fiquei tão feliz, como se estivesse vendo nascer um novo Magal. A voz dele está emocionante e muito próxima."

Filipe Bragança como Sidney Magal em "Meu Sangue Ferve Por Você" Imagem: Divulgação

Filipe, por sua vez, afirma que interpretar "uma figura que todo mundo conhece" foi um desafio prazeroso. "Pude interpretar o meu Magal, que não foge da essência."

Entre ensaios musicais e teatrais, o ator diz que procurou encontrar a "voz perfeita" e receber a aprovação do cantor — que confirma que Filipe "estudou muito bem". O carinho foi tanto que ele "roubou" um dos anéis do figurino do filme para usar no dia a dia.

Imagem: Divulgação

Já Giovana Cordeiro, que deu vida à Magali, conta ter um carinho muito grande pela figura da mulher de Magal. "Nossos mundos são parecidos, a maneira como a gente se relaciona com a família e vida é similar. Fiquei muito lisonjeada em interpretá-la."

A atriz — que também tem semelhanças físicas com Magali — diz ter feito questão de conversar com ela para absorver o máximo de informações possíveis, apesar de se tratar de "uma mulher prática e reservada". "Isso deve ter encantado o Magal; essa coisa misteriosa que ela carrega", conta. "Ela tem alguma coisa a ser desvendada, e meu trabalho foi esse: desvendar a Magali."

