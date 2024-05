Bianca rebate críticas por magreza: 'Não pode julgar o corpo do coleguinha'

Bianca Andrade, 29, rebateu as críticas por estar muito magra e explicou o motivo.

O que aconteceu

A influenciadora falou que realmente emagreceu, mas afirmou que não foi por procedimentos estéticos. "Tem uma galera no Twitter que falou que eu estou muito magra, que eu estou muito feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida, dá para ver pelo meu braço.

Toda vez que eu emagreço, meu rosto afunda aqui [no maxilar] e isso aqui [a bochecha] cresce. Eu até tenho harmonização, mas eu fiz há muitos anos. Eu não faço preenchimento e não coloco o ácido hialurônico há muito tempo. A boca eu botei mais um pouquinho Bianca Andrade

Bianca Andrade disse que emagreceu por "estresse" e rebateu as críticas. "Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas"