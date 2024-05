Afropunk faz encontro de gerações no palco e na plateia; veja as atrações

Mais do que um festival de música, o Afropunk Brasil se tornou um encontro de pessoas, com gente de todas as gerações tanto no plateia quanto no palco. O evento, que acontece mais uma vez em Salvador, anunciou suas primeiras 13 atrações. A quarta edição rola nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador

Quem vai cantar

O primeiro dia do Afropunk Brasil, sábado (9/11), será comandado pelo sambista Jorge Aragão, que neste ano celebra 75 anos. Mas o palco também terá a presença da rapper Duquesa (indicada ao BET Awards 2024, Melhor Novo Artista Internacional), do cantor, compositor e percussionista Leo Santana, da banda de rock e rap Planet Hemp, da cantora baiana Melly (que acaba de lançar seu primeiro disco), da banda Ilê Aiyê convidando Virginia Rodrigues e das Irmãs de Pau e Evylin.

O sambista Jorge Aragão, que se apresenta no festival Afropunk, em novembro, em Salvador Imagem: Maurício Santana/Getty Images

Já no domingo (10/11), a principal atração é a rapper carioca Ebony. O dia ainda tem a banda Mateus Fazeno Rock, o chamado "rei do arrocha", Silvanno Salles, além de shows da Timbalada e da Fat Family cantando Tim Maia. Como representante soteropolitana e conterrânea do evento, foi anunciada Larissa Luz.

Atração confirmada para o festival Afropunk, Fat Family vai apresentar show em que homenageia Tim Maia Imagem: Jeff Delgado/Divulgação

Os ingressos já estão à venda. Eles custam entre R$ 75 e R$ 150, para o setor de Arena, e entre R$180 e R$360, para o Lounge. O festival tem, ainda, a modalidade de ingresso social (com a entrega de 1 kg de alimento não perecível, para cada dia adquirido do festival), que custa R$ 90, para Arena, e R$ 216, para o Lounge.

BNegão e Marcelo D2, do Planet Hemp, banda que se apresenta no no dia 9 de novembro, no festival Afropunk, em Salvador Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Os shows acontecem em dois palcos, posicionados lado a lado, o Agô e o Gira. O festival também abre espaço para degustação de culinária baiana.

Line-up

9 de novembro (sábado)

Jorge Aragão

Leo Santana

Planet Hemp

Duquesa

Melly

Ilê Aiyê convida Virginia Rodrigues

Irmãs de Pau e Evylin

Público que esteve na última edição do Afropunk, em Salvador Imagem: Divulgação

10 de novembro (domingo)

Ebony

Mateus Fazeno Rock

Silvanno Salles

Timbalada

Fat Family canta Tim Maia

Larissa Luz

O público montado para o festival Afropunk, em Salvador Imagem: Divulgação

Afropunk Brasil 2024

Quando: 9 e 10 de novembro

Onde: Parque de Exposições de Salvador

Classificação: 14 anos

Ingressos à venda no site da Symplia.