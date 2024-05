Prisões, documentos falsos: por que Faro é citado em caso de corrupção

Rodrigo Faro, 50, ocupou o centro de uma polêmica nos últimos dias. Ele foi citado pelo canal italiano RaiNews em uma reportagem sobre um esquema ilegal para obtenção de cidadania italiana. Apresentador da Record afirma que é vítima.

Por que brasileiro teve nome envolvido em denúncia

Ele teria negociado a cidadania italiana por meio de um esquema de corrupção, de acordo com a reportagem. Além de Faro e da mulher, Vera, foram citados o jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte, do time português Farense, e outros empresários.

Seis pessoas foram presas na cidade de Villaricca em 27 de maio: dois brasileiros e quatro funcionários públicos. Eles foram acusados de associação criminosa para corrupção e falsificação de documentos públicos. Segundo a agência Ansa, também foram encontrados 100 mil euros (R$ 561 mil, na cotação atual) em dinheiro na casa de um dos servidores públicos.

Esquema falsificava supostamente o reconhecimento de residência na cidade de Villaricca para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter a cidadania nunca teriam pisado no local.

Investigação do Ministério Público de Nápoles apontou que a fraude envolveria trocas de dinheiro, presentes e até mesmo favores sexuais. Conforme a Agência Ansa, dezenas de cidadanias italianas teriam sido obtidas por meio do esquema.

O que diz o apresentador

Rodrigo Faro e a mulher, Vera Viel, no The Town Imagem: AgNews

Rodrigo Faro afirmou que foi vítima de esquema ilegal. Por meio de nota, o apresentador disse que foi pego de surpresa com a informação de que teria tentado comprar a cidadania. "Rodrigo forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos."

[Rodrigo e Vera] Contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos. Faro, em comunicado à imprensa

Apresentador acionou advogados para cuidar do assunto. "Para que todo esse mal-entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos."

Splash também tenta contato com o jogador Bruno Duarte. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.