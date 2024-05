Péricles diz que deixou Exaltasamba por Thiaguinho: 'Não queria atrapalhar'

Péricles, 54, confidenciou que deixou o Exaltasamba, em 2012, para o amigo Thiaguinho, 41, ter mais espaço para brilhar como vocalista do famoso grupo de pagode.

Quando saí, foi porque tinha uma dúvida em ficar. Estava querendo imprimir mais meu jeito. Não queria atrapalhar o trabalho dele [Thiaguinho], mas me falaram que seria bom para ele. Hoje, vejo que foi muito bom para nós dois. Abriu muitas portas.

Péricles

Péricles reencontrou o companheiro de grupo e diz que ficou feliz em ver o sucesso dele em carreira solo. Splash teve acesso exclusivo de parte da entrevista do sambista no Altas Horas (Globo), programa que homenageia os cantores no sábado (1°). O programa receberá artistas que os inspiraram: Jorge Aragão, Mr. Dan, Rodriguinho e Xanddy Harmonia.

Perícles e Thiaguinho cantam juntos no Altas Horas Imagem: Globo/ Bob Paulino

Jorge Aragão rasga elogios ao trabalho da dupla que impactou tanto o samba como o pagode. "Estou indo para 50 anos de carreira, o que eles estão fazendo hoje posso aprender também, o samba raiz também pode incluir elementos."

Rodriguinho fez um depoimento especial da amizade com Thiaguinho e foi exaltado pelo irmão, Mr. Dan. "Ele é um irmão que cuida bastante. Temos uma primeira música que gravada que é 'Calma Amor', foi aí que começamos a escrever juntos."

O Altas Horas - Especial de Perícles e Thiaguinho vai ao ar a partir das 22h25, do próximo sábado (1), na Globo.