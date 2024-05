Pabllo Vittar faz pedido aos fãs para a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

Pabllo Vittar, 30, uma das atrações da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, fez um pedido aos fãs.

O que aconteceu

A cantora pediu para que os fãs marquem presença na Avenida Paulista usando as cores do bandeira do Brasil.

Filhas, quero convocar todas vocês a irem de verde e amarelo, pra gente fazer a nossa bandeira brilhar novamente Pabllo Vittar

Pabllo se apresenta na 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, prevista para acontecer neste domingo (2).