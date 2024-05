Na berlinda, Vinigram começa a se despedir; Guipa aposta em Hadad

Vinigram mencionou na madrugada de hoje (30) que pensa em sua eliminação em A Grande Conquista 2 (Record). Guipa, por sua vez, aposta na saída de Hadad.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Brenno, Fellipe e Lizi na madrugada, Vinigram disse que "gostou demais" de conhecer todos eles. "Vou levar para sempre", disse. "É um discurso de verdade, independente do que acontecer".



O Conquisteiro está na berlinda com Hadad e Lucas de Albú.

Já Guipa aposta na eliminação de Hadad. Ele confessou para Hideo que adora o Conquisteiro, mas "está com cara de zebra". "MC Mari achei que não ia sair. Baroa também. Não sei não se a gente não vai ter uma surpresa", afirmou.

Guipa ainda disse que quem define os favoritos são o público, e que algumas alianças "estão ruindo". "A gente tem que acreditar cada vez mais na gente e seguir a nossa ideia individual. Eu, graças a Deus, não entrei nessa ideia de grupo. Se não, a chance de se ferrar era grande", afirmou.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 3615 votos 45,50% Hadad 42,16% Lucas de Albú 12,34% Vinigram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3615 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso