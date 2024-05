Manu Gavassi diz que viveu crise pós-BBB: 'Cobrada pra ser um personagem'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a cantora e atriz Manu Gavassi contou como foi sua experiência após deixar o BBB 20 (Globo).

A cantora foi terceira colocada na atração e deixou o programa ao seu final, com a pandemia de coronavírus no começo. "Dei uma pirada. Eu tinha que ser grata porque minha carreira estava dando muito certo, mas as pessoas estavam morrendo [pela pandemia]."

Pra mim era completamente desconexo e eu me sentia cobrada a ser essa personagem. Manu Gavassi

Manu Gavassi: 'Às vezes perco trabalhos por ser muito inteligente'

A cantora e atriz comentou sobre como é vista pelo público. "Às vezes eu não consigo coisas por ser muito inteligente. Tipo: 'ah, não vamos chamar ela pra isso. Ela não vai fazer.' Às vezes você perde algumas oportunidades que, p*rra, eu poderia fazer isso."

Manu Gavassi sobre começar carreira muito nova: 'Não quero mais a superexposição'

Manu falou sobre ter começado sua carreira muito nova e como lida com a exposição à mídia. "Algumas coisas que eu queria lá atrás, entendo que [hoje] não me façam mais tão feliz. Acho que o lance da hiperexposição. Eu dei 10 passos pra trás na exposição que eu tinha."

Manu Gavassi conta que já sofreu stalking: 'Me apavoro com as mensagens'

A cantora e atriz revelou já ter sofrido stalking. "Se você olhar bem na internet, todos têm. Eu não olho bem na internet, porque quando olho me apavoro com as mensagens de pessoas idealizando vidas comigo. É tipo: 'Que delicia nossa viagem pra Paris'. No ao vivo não, tenho histórico de boas abordagens. Mas por escrito é terrível."

Manu Gavassi e noivo começaram romance por e-mail: 'Parecia que conhecia minha alma'

Manu também contou como começou o relacionamento com o noivo, Jullio Reis. "A gente trocou mensagens, mas na época eu estava sem celular, daí a gente trocou e-mails. Ele mandou e-mail e a gente começou a trocar longos e-mails. Foi uma sensação familiar. Parecia que ele conhecia minha alma."

