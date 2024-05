Lucas Buda sobre gravidez de prima de MC Binn: 'Disposto a assumir'

Lucas Buda se pronunciou após a notícia de que Nina Capelly, prima do MC Binn, está grávida e que o bebê pode ser seu filho.

O que aconteceu

O ex-BBB contou que foi pego de surpresa com a notícia. "Ontem o dia foi um pouquinho agitado, né? Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo."

Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por causa do meu histórico, não conheço meu pai biológico Lucas Buda

Lucas Buda disse que pretende assumir a responsabilidade e que já entrou em contato com Nina. "Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida."

Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou meu organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente Lucas Buda

Notícia da gravidez

Na última quarta (29), Nina afirmou que estava grávida e que Lucas Buda seria o pai. "Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", disse em entrevista à revista Quem.

A cantora namora atualmente Ketlin Hernandes, sua empresária e contou que não se relacionou com nenhum outro homem. "Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém."

Nina Capelly e Lucas Buda se conheceram através de MC Binn e tiveram um rápido affair.