Kravitz diz não namorar ninguém há nove anos: "Encontrar a mulher certa"

Lenny Kravitz, 60, disse estar há nove anos sem um relacionamento sério.

Me tornei muito confortável com o meu estilo de vida, na forma como vivo disse Lenny Kravitz ao The Guardian

O que aconteceu

Kravitz explicou sua decisão de se manter celibato até "encontrar a mulher certa": "É algo espiritual".

Segundo o The Guardian, o cantor "deseja estar em um relacionamento, mas que talvez sofra com o compromisso com alguém".

A entrevista teve o intuito de divulgar o seu 12º álbum intitulado Blue Electric Light. No clipe "TK 421", Lenny Kravitz surpreendeu ao aparecer completamente nu e com o corpo sarado.

Lenny Kravitz foi casado com a atriz e cantora Lisa Bonet entre 1987 e 1993. Juntos tiveram uma filha, a atriz Zoë Kravitz.