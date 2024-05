Ex-Scissor Sisters canta em duas festas pré-Parada: 'Espero me divertir'

Jake Shears vai se apresentar no Brasil nesta semana em duas festas tradicionais da comunidade LGBTQIA+. Ele canta na Zig Studio do Rio, nesta sexta-feira (31), e se apresenta na Kevin, em São Paulo, no sábado (1º). Ambos os eventos são um preparativo para o início das comemorações do Mês do Orgulho, celebrado em junho.

Conhecido por ter feito parte do Scissor Sisters, ele já esteve em território brasileiro antes. A visita, inclusive, foi positiva para a banda, que surgiu em 2004. "Nosso guitarrista, Del Marquis, conheceu o marido dele em São Paulo. Eles se casaram, vivem juntos em Nova York e estão firmes até hoje", diz em entrevista para Splash. "Minha passagem por aí foi bem importante."

Apesar da história de romance paulista-nova-iorquina, Jake não tem grandes pretensões (pelo menos não românticas) com sua vinda ao país. "Estou animado para chegar, conhecer as pessoas, fazer amizades. Não quero criar expectativas, mas espero me divertir."

Quando falamos sobre as tais festas que ele vai se apresentar, Jake confessa não as conhecê-las profundamente —exceto a Zig, que já foi frequentada por um amigo do cantor e ele lhe deu alguns spoilers. A Kevin, inclusive, é conhecida por ser um espaço em que é permitido curtir sem roupas. "Acho que vai ser divertida", brinca.

Basicamente vou entrar no palco e fingir que sei exatamente o que estou fazendo. Costumo me divertir bastante quando estou cantando. Parte do que eu faço é meio bobo, não levo as coisas a sério. Adoro flertar com o público, falar com ele, dar tudo o que eu tenho. Jake Shears

Jake Shears se apresenta na Gay Village Party no Village Stage durante o Manchester Pride 2023 em 27 de agosto de 2023, em Manchester, Inglaterra Imagem: Shirlaine Forrest/Getty Images

Para o repertório dos dois shows, Jake pretende cantar faixas de seu álbum mais recente, "Last Man Dancing", de 2023. Faixas mais antigas do Scissor Sister também vão estar na setlist do cantor. "Será uma mistura. Vou colocar uma roupa que vai mudando a cada música. Há várias camadas nela. Tudo pode ser arrancado facilmente."

Depois dos shows, Jake pretende permanecer no Brasil para a Parada do Orgulho LGBTQIA+, que acontece no domingo (2), na avenida Paulista, em São Paulo. O cantor também vai participar do desfile do Pride, em Nova York, no final de junho. Apesar de ter presença VIP garantida nos eventos, ele quer viver o mês do orgulho de uma forma diferente em 2024. "Os meus meses de orgulho são sempre muito ocupados, tem sempre muita coisa acontecendo."

Jake Shears durante apresentação na Gay Village Party no Manchester Pride 2023; ex-Scissor Sisters se apresenta no Rio e em São Paulo Imagem: Shirlaine Forrest/Getty Images

Neste ano eu quero dar uma relaxada e me curtir. Trabalhei intensamente nos últimos anos, agora eu quero aproveitar, namorar... esse tipo de coisa. Viver um pouquinho. Jake Shears

Jake Shears na Kevin Pride

Rio de Janeiro

Quando: 31/5, a partir das 22h

Onde: Zig Studio Rio de Janeiro (r. Sacadura Cabral, 154)

Quanto: R$ 90

Ingressos à venda no site da Shotgun.



São Paulo

Quando: 1º/6, a partir das 22h

Onde: Zig Studio São Paulo (av. Olavo Fontoura, 650)

Quanto: R$ 120

Ingressos à venda no site da Shotgun.