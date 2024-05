Ex-diretor da Globo, Boni visita o Retiro dos Artistas: 'Mantém vivo este espaço'

O ex-diretor da Rede Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, fez uma doação nesta quarta, 29, para auxiliar nas dificuldades financeiras enfrentadas pelo Retiro dos Artistas, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.

A visita de Boni, de 88 anos, foi feita na companhia do ator Stepan Nercessian e compartilhada nas redes sociais do instituto criado em 1918.

"Queremos expressar nossa profunda gratidão ao querido Boni por todo o apoio ao Retiro dos Artistas. Sua generosidade e dedicação são inestimáveis para nós. Boni, sua presença alegrou nosso dia e suas contribuições mantêm vivo este espaço especial, onde tantos artistas encontram carinho e dignidade. Seu apoio constante é essencial para que possamos continuar oferecendo um lar acolhedor aos nossos residentes", comunicou a página oficial do Retiro dos Artistas. O valor da doação não foi revelado.

A instituição atende a atores, cantores, produtores, instrumentistas, figurinistas e maquiadores em situação de vulnerabilidade e é financiada com doações. Atualmente, 53 artistas são atendidos.

Em outubro de 2023, a administradora, Cida Cabral, afirmou ao jornal Extra que o abrigo sofre para manter as portas abertas.

"Tenho pessoas aqui que não contribuem com nada. Tem outras que fazem questão, que ganham um salário mínimo e que contribuem com R$ 200, R$ 100 por mês. Assim como têm familiares que se reúnem e contribuem. A gente vive só de doações e da venda do nosso brechó. Nossa sobrevivência é da ajuda de alguns artistas e da população. A gente precisa muito de ajuda, seja na parte financeira, alimentação, remédio, roupas. Tudo é muito bem-vindo", afirmou Cida.